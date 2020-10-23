بعد فصل الكهرباء عن المنطقة.. إخماد حريق مخزن سجاد بأبو النمرس

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق إندلع في مخزن سجاد ولعب اطفال بمركز أبو النمرس، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق إندلع بسبب حدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح، واستمر عمليات الإطفاء لفترة طويلة بسبب تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، لوجود مواد بلاستيكية بالمخزن، والتي سببت تجدد اشتعال النيران، وسقوط سقف الجمالون، الأمر الذي أدى إلى صعوبة السيطرة على الحريق في بادئ الأمر.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن بمنطقة زاوية أبو مسلم، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

المعاينة بينت أن المخزن المندلع به النيران، على مساحة 750 مترا، خلف المقابر، بمنطقة زاوية أبو مسلم.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب، بعد فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، لحين الإنتهاء من السيطرة على الحريق، تحسبا لحدوث ماس كهربائي.

تمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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