عاجل.. ياسر إبراهيم يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى الوداد

نجح ياسر إبراهيمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إحراز الهدف الثالث للمارد الأحمر في شباك الوداد المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ونفذ حسين الشحات في الدقيقة 59 ضربة ركنية من الناحية اليمنى ليقابلها مدافع الأهلي ياسر إبراهيم برأسية رائعة داخل الشباك مسجلا الهدف الثالث في مرمى الوداد.





ويتقدم الأهلي حاليا على الوداد المغربي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة علما بأن مباراة الذهاب في المغرب حسمها المارد الأحمر بثناثئية نظيفة.