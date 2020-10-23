"الزراعة" تنتهي من حصر 826 مركز لتجميع الألبان بالمحافظات لتطويرها

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بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى حصر 826 مركز لتجميع الألبان، لتطويرها وتحويلها لمراكز تلتزم بالأشتراطات والمعايير الدولية، وذلك بقروض المشروعات الصغيرة والتى تصل فائدتها لـ 5% فقط.



وقال الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن هناك ما يقرب من 1600 مركز لتجميع الألبان لم تحصره وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بسبب خوف أصحابها من الضرائب أو التأمينات.



وأوضح غانم أن وزارة الزراعة تقوم بحصر هذه المراكز لتحويلها من العمل العشوائى الى العمل بأسلوب علمى بتوافق مع المعايير الدولية من حيث جودة اللبن وصلاحيته، لافتا الى ان وزارة الزراعة تقدم لمراكز تجميع الألبان قروض ميسرة ضمن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة بفائدة 5 % بهدف زيادة إنتاج الألبان.





