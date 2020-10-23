الأنبا باخوم يجتمع بأبناء كنيسة الأقباط الكاثوليك بالقاهرة الجديدة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:24 م
الاجتماع
الاجتماع
ماريان ناجى
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اجتمع اليوم الجمعة الموافق ٢٣ أكتوبر الجاري، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بأبناء كنيسة السيدة العذراء بالقاهرة الجديدة (تحت الإنشاء)، وذلك بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي أقامه الأب هدية تامر، راعي الكنيسة، وذلك بكنيسة دار سيدة السلام.

وعقب الصلاة، التقي نيافة الأنبا باخوم بأبناء الرعية للتعرف عليهم، وسماع مقترحاتهم، لبدء تجهيز الكنيسة وافتتاحها قريبًا.
الأنبا باخوم يجتمع بأبناء كنيسة الأقباط الكاثوليك بالقاهرة الجديدة
الأنبا باخوم يجتمع بأبناء كنيسة الأقباط الكاثوليك بالقاهرة الجديدة
الأنبا باخوم يجتمع بأبناء كنيسة الأقباط الكاثوليك بالقاهرة الجديدة
الأنبا باخوم يجتمع بأبناء كنيسة الأقباط الكاثوليك بالقاهرة الجديدة

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