شاهد..دلع رانيا يوسف بفستانها الجرئ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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ظهرت الفنانة رانيا يوسف في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الدقائق الأولى لحضورها حيث تصدر التريند.

وكانت رانيا يوسف في مهرجان الجونة السينمائي، اليوم بفستان جرئ كما اعتاد الجمهور عليها حيث ينتظرون إطلالتها من المهرجان للآخر.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
شاهد..دلع رانيا يوسف بفستانها الجرئ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
شاهد..دلع رانيا يوسف بفستانها الجرئ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
شاهد..دلع رانيا يوسف بفستانها الجرئ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
شاهد..دلع رانيا يوسف بفستانها الجرئ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
شاهد..دلع رانيا يوسف بفستانها الجرئ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
شاهد..دلع رانيا يوسف بفستانها الجرئ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
شاهد..دلع رانيا يوسف بفستانها الجرئ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
شاهد..دلع رانيا يوسف بفستانها الجرئ في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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