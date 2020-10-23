هندسة "عين شمس": بدء تدريب الطلاب على تطبيقات الطاقة المتجددة الكبري

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قال الدكتور ضياء عبد المجيد عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس إن مركز التميز للطاقة التابع لكلية وقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة إنارة لمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تدريب الطلبة على تطبيقات الطاقة المتجددة بمشروعات الشركة.



وأضاف "عبد المجيد"، خلال حواره ببرنامج "الجدعان "الذي يقدمه الإعلامى محمد غانم على فضائية "القاهرة والناس 2،" إن هذه التعاون هو الأول من نوعه بين الجهات البحثية والشركات الوطنية فى مجال الطاقة المتجددة، لافتا انه الاتفاق يهدف لتدريب طلبة الهندسة على تطبيقات الطاقة المتجددة بمشروعات الشركة ومساندة مشروعاتهم الناشئة والاستعانة بأبحاث كلية الهندسة فى المشروعات الكبرى.



وأشار الدكتور وليد الختام مدير مركز التميز التابع لكلية هندسة جامعة عين شمس، الى ان البروتوكول يستفيد منه أيضا طلبة هندسة جامعات أسوان والمنصورة، فى مجال تمويل أبحاث الطاقة، وتقديم الدعم الفنى للشركات الخاصة والجهات الحكومية.



وأوضح محسن عبيد عضو مجلس ادارة شركة إنارة، إن الشركة تخطط لطفرة كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة بالتنسيق مع هندسة عين شمس والخبراء العاملين بالمشروعات، كما سيتم تمويل مشروعات الطلبة الناشئة بمبلغ 50 الف جنيه لكل مشروع.

