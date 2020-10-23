تعرف على تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي بحضور العندليب ونجوى فؤاد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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بالتزامن اليوم مع انطلاق مهرجان الجونة السينمائي اليوم في دورته الرابعة، نستعرض لك "الفجر الفني" تفاصيل أول دورة في مهرجان القاهرة السينمائي.

لم تكن هناك أي محاولات جادة من المؤسسات الرسمية لتنظيم مثل هذه المهرجانات فالروتين يلف مكاتب المسئولين ويكبلهم حتي جاءت المبادرة الكبرى من الصحفيين الذين يعملون بالصفحات الفنية بالجرائد والمجلات المصرية فقد قاموا أولا بتأسيس الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينما بواسطة أبرز الصحفيين الفنيين في ذلك الوقت وعلى رأسهم الصحفي الراحل كمال الملاخ ومفيد فوزي ويوسف جوهر وماري فضبان وإيريس نظمي.

استغل صحفيي الصفحات الفنية علاقاتهم الوطيدة بالمسئولين لتدبير نفقات إقامة هذا المهرجان فقد حصلوا على الدعم المادي من وزارة الثقافة ومن الدولة بشكل عام حيث إن رئيس الوزراء آنذاك اللواء ممدوح سالم حرص على إنجاح المبادرة بإصراره على افتتاح الدورة الأولى للمهرجان التي بدأت في 16 أغسطس من عام 1976 أي بعد نصر أكتوبر بثلاث سنوات.


انطلق مهرجان القاهرة السينمائي في عام 1976 وجاءت الفكرة من الكاتب كمال الملاخ، عندما اقترح انشاء مهرجان ولكن التكلفة عالية، وعرض عليه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، عمل حفلات وبهذه الأموال يقام المهرجان.

بالفعل أقيمت حفلتين لعبد الحليم ونجوى فؤاد وبعدها أقيم أول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنجاح، الذين أسهموا بأجرهم كاملًا في الحفل الخاص بالدورة الأولى.

وتمكنت نجوى فؤاد من إقناع مجموعة من الفنادق لاستضافة فعاليات الدورة الأولى، وبعدها تمكن الكاتب الكبير سعد الدين وهبة من إدراج المهرجان وإلحاق صفة الدولية به

و اختار كمال الملاخ، مؤسس المهرجان، الفنان سمير صبري، لتقديم حفل الدورة الأولى، والذي استطاع تأسيسه.

كان الحدث ضخما مبهرًا فقد تعاطف معه عدد كبير من كل دول العالم الذين تمت دعوتهم من كل أنحاء العالم فقد لبي الدعوة كل من النجمة الفرنسية كلوديا كاردينالي وراج كومار النجم الهندي صاحب فيلم سانجام الأشهر كما شاركت في فعاليات المهرجان في دورته الأولى 35 دولة عربية وعالمية.

لاقى المهرجان الكثير من الدعم من قبل مؤسسات الدولة فقد تضافرت في خروجه بالشكل اللائق لتاريخ مصر؛ حيث سخرت وزارة السياحة بكامل أجهزتها لخدمة ضيوف المهرجان من حيث توفير وتجهيز الفنادق لإقامة الضيوف وتجهيز كافة وسائل النقل لاستقبال ومغادرة وتحركاتهم والاتنهاء من عملية حجز تذاكر السفر بشركة الطيران القومية.


تعرف على تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي بحضور العندليب ونجوى فؤاد
تعرف على تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي بحضور العندليب ونجوى فؤاد
تعرف على تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي بحضور العندليب ونجوى فؤاد
تعرف على تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي بحضور العندليب ونجوى فؤاد
تعرف على تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي بحضور العندليب ونجوى فؤاد
تعرف على تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي بحضور العندليب ونجوى فؤاد
تعرف على تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي بحضور العندليب ونجوى فؤاد
تعرف على تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي بحضور العندليب ونجوى فؤاد

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