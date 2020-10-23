الدولة تستورد سلالات عالمية من الماشية باستثمارات 2 مليار جنيه

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قال الإعلامى محمد غانم، إن الدولة تعمل على استيراد عدد من سلالات رؤوس الماشية المحسنة وراثيا باستثمارات 2 مليار جنيه، لتوفير اللحوم وسد فجوة البروتين بالأسواق، لافتا إلى فرص تحسين سلالات الجاموس المصرى والأبقار خلال 4 سنوات، وتقليل نسبة الاستيراد.



وقال غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس "2، إن البنك الزراعى وقع اتفاق مع جهاز المشروعات الوطنية ووزارة الزراعة، لتمويل استيراد سلالات عجول محسنة وراثيا، حيث تتميز بإنتاجية مرتفعة من اللحوم لسد فجوة البروتين بالأسواق المحلية.





وأوضح غانم، أن نجاح مشروع البتلو فى تربية 183 الف رأس حتى الأن ومشاركة نحو 15 الف و300 مربى، وزيادة الدعم الرئاسى للمشروع بقيمة 2.5 مليار جنيه، دفع الخبراء للتفكير فى تحسين سلالات الأبقار والجاموس المصرى بهدف زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتقليل نسبة الاستيراد.

