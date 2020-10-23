محمد موسى: "تعودنا على مر التاريخ أن نمد يد العون حتى لعدونا"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن إنقاذ البحرية المصرية لمركب يرفع العلم التركي في عمق البحر المتوسط، أمر في غابة الفخر لأننا تعودنا على مر التاريخ أن نمد يد العون حتى لعدونا.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "احنا بنتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف، بنتعامل بأصلنا مصر الحضارة ولا في مخططنا احتلال أراضي غيرنا، ولا في دماغنا مشروع إخواني إرهابي زي تركيا وقطر، إحنا متعودين أننا نمد يد العون حتى مع عدونا".

وتابع: "صدرت الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية الظافر لموقع الحدث، وتم نقل جميع الركاب"، مؤكدا: "هما دول المصريين يا جماعة بالرغم من أفعال زعيم الخرفان الإرهابي أردوغان، وهي دي عظمة مصر والمصريين بتنقذ كل من يلجأ إليها".

وأكد الإعلامي محمد موسى، أن مصر قادرة على التصدي لكل من يحاول العبث بأمنها واستقرارها، بفضل رجالها المخلصين من الشرطة والجيش، مشيرًا إلى أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أكد أن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد"، موجها بفرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات، ومشددا على أن رجال الشرطة في يقظة تامة.

وتابع محمد موسى: "كمان السيد وزير الداخلية أكد على أن الوزارة تعي تمامًا حجم المخططات التي تسعى لتنفيذها قوى الشر، مشددا على أن رجال الشرطة في يقظة تامة ويضعون حماية الوطن والمواطن نصب أعينهم، ولن تستطيع تلك المحاولات أن تنال من أمن مصر".

وأدرف: "أنا شايف أن دي الحقيقة رسالة من الأخر لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن أو محاولة إفساد هذا العرس الديمقراطي انتخابات برلمان 2020، محدش هيسمح بده، الدولة المصرية قوية ومؤسستها عفية وتقدر تحميها كويس أوي".

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