أستاذ علوم سياسية يكشف الفوائد التي سيحصل عليها السودان عقب التطبيع مع إسرائيل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن فوائد التي سيحصل عليها السودان عقب تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن السودان سيحصل على قرض مفتوح من الولايات المتحدة ومنظمات يهودية في أمريكا مقابل خطوة التطبيع.

وأوضح أن إسرائيل ستستثمر في السودان، لاسيما أن هناك أطماعا إسرائيلية في أن هذه الخطوة ستشجع دولا عربية وإسلامية على التطبيع، مؤكدا وجود مصالح أمريكية في أفريقيا ستتحقق من الخطوة.

وأشار فهمي إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يعاني من أزمة حقيقية في الحكم، وذلك بسبب سوء التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذلك في التعامل مع كوريا الشمالية، وهو ما بدا في المناظرة التي جرت مع منافسه جو بايدن أمس.

وذكر بيان مشترك لقادة أمريكا وإسرائيل والسودان، إنه تم اتفاق إسرائيل والسودان على تطبيع العلاقات، مشيرا إلى أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

وقال البيان، إنه تم الاتفاق بين زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

وأكد البيان، أن أمريكا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب: "اتفاق إسرائيل والسودان على صنع السلام وتطبيع العلاقات، الفلسطينيين "يريدون أن يفعلوا شيئا"، متوقعا انضمام دول كثيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

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