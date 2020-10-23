عمرو أديب عن هدف حسين الشحات: "جاب تمنه"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالهدف الذي سجله اللاعب حسين الشحات في مرمى نادي الوداد المغربي، قائلا: "هدف عالمي.. هدف كوني.. ده هدف يدرس".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن حسين الشحات متمكن بشكل غير طبيعي، معلقا: "شيىء مذهل.. حسين الشحات جاب تمنه"، مضيفا أن التوفيق عند لاعب كرة القدم عبارة عن نفحات، مهنئا النادي الأهلي على وصوله للنهائي، متمنيا أن يلحق به النادي الزمالك إلى النهائي.

وأضاف، "اللي عمله حسين الشحات يخوف.. مش عايزين يكون موجود في النهائي"، متابعا: "أنا كعمرو انبسط من هدف حسين الشحات وأنا مش أهلاوي".

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عمرو أديب الوداد ضد الأهلي الشحات الأهلي

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