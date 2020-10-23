أمريكا تعلق خدمات التأشيرات في تركيا









أعلنت السفارة الأمريكية بأنقرة في بيان لها اليوم الجمعة، عن تعليق كل خدمات التأشيرات بتركيا، بعد أن تم الكشف عن تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية محتملة، وعمليات خطف ضد مواطنين أمريكيين في أسطنبول.





وأصدرت السفارة الأمريكية بيانًا، اليوم الجمعة، جاء فيه: "البعثة الأمريكية في تركيا تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة ضد مواطنين أمريكيين وأجانب في أسطنبول، وفي مواقع أخرى في تركيا".





وأضافت السفارة، أن البيان صدر بعد التقييم المستمر للأوضاع الأمنية في تركيا.