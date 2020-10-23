البابا فرنسيس: العالم يحمل في داخله موهبة الوحدة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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وجّه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان رسالة بمناسبة اللقاء الدولي "EcoOne" المبادرة الإيكولوجية التي تنظّمها حركة فوكولاري في إطار السنة المخصصة للذكرى السنوية الخامسة لصدور رسالة البابا فرنسيس العامة "كُن مسبّحًا" حول العناية بالبيت المشترك، قائلا: أعرب عن امتناني لـ "EcoOne"، المبادرة الإيكولوجيّة لحركة فوكولاري، ولممثلي الدائرة الفاتيكانيّة التي تُعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة والحركة الكاثوليكية العالمية للمناخ، الذين تعاونوا معًا لجعل هذا الحدث ممكنًا.

تابع الأب الأقدس يقول: إن لقاءكم تحت عنوان "دروب جديدة نحو إيكولوجيا متكاملة: خمس سنوات بعد الرسالة العامة "كُن مسبّحًا"، يضع رؤية علائقية للبشرية وللعناية بعالمنا من وجهات نظر مختلفة: أخلاقية وعلمية واجتماعية ولاهوتية. وإذ نتذكّر قناعة كيارا لوبيتش بأن العالم يحمل في داخله موهبة الوحدة، فإنني على ثقة من أن هذا المنظور سيوجه عملكم في الاعتراف بأن جميع الأمور مرتبطة ببعضها البعض وبأنّه يُطلب منا اهتمامًا بالبيئة مقرونًا بالمحبة الصادقة للكائنات البشريّة والتزام دائم بمشاكل المجتمع.

أضاف الأب الأقدس يقول: من بين هذه المشاكل نجد الحاجة الملحة إلى نموذج اجتماعي اقتصادي جديد وأكثر إدماجًا، يمكنه أن يعكس حقيقة أننا بشريّة واحدة، كرحّالة خُلقنا من الجسد البشري عينه، وكأبناء لهذه الأرض عينها التي تستضيفنا جميعًا. يتطلب منا هذا التضامن بيننا وبين العالم من حولنا إرادة حازمة لتطوير وتنفيذ تدابير ملموسة تعزز كرامة جميع الاشخاص في علاقاتهم البشريّة والعائلية والعملية، وفي الوقت عينه محاربة الأسباب الهيكلية للفقر والعمل من أجل حماية البيئة الطبيعية.

وأوضح الأب الأقدس: يتطلب بلوغ إيكولوجيا متكاملة ارتدادًا داخليًا عميقًا، على المستويين الشخصي والجماعي. ولذلك فيما تدرسون التحديات الكبرى التي نواجهها في هذه المرحلة، بما في ذلك تغير المناخ، والحاجة إلى التنمية المستدامة، والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الدين للأزمة البيئية، من الضروري أن تتخلّوا عن منطق الاستغلال والأنانية وأن تعززوا ممارسة أسلوب حياة رصين وبسيط ومتواضع. آمل أن يساهم عملكم في أن يغرس في نفوس إخوتنا وأخواتنا مسؤولية مشتركة تجاه بعضنا البعض، كأبناء الله، والتزامًا متجددًا بأن نكون مدبّرين صالحين للخليقة، عطيته.

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