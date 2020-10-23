أستاذ علوم سياسية: دول عربية أخرى ستنضم للتطبيع مع إسرائيل قبل نهاية العام.. حسم الأمر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بين السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، قائلًا: لم يكن مفاجئا" مشيرا إلى أن دولا عربية أخرى ستنضم إلى قائمة الدولة المطبعة مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك دول أخرى ستنضم قبل نهاية العام، معقبا: "حسم الأمر".

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع التطورات في السياسة الدولية.

كان قد ذكر بيان مشترك لقادة أمريكا وإسرائيل والسودان، إنه تم اتفاق إسرائيل والسودان على تطبيع العلاقات، مشيرا إلى أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

وقال البيان، إنه تم الاتفاق بين زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

وأكد البيان، أن أمريكا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب: "اتفاق إسرائيل والسودان على صنع السلام وتطبيع العلاقات، الفلسطينيين "يريدون أن يفعلوا شيئا"، متوقعا انضمام دول كثيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

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