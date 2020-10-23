التفاصيل الكاملة في ملف رحيل جريزمان عن برشلونة

أشارت بعض التقارير الصحفية الفرنسية، اليوم الجمعة، إلى مستقبل أنطوان جريزمان نجم منتخب الديوك وبرشلونة الإسباني مع فريقه وحقيقة رحيله عن البرسل.









وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن برشلونة لا يفكر في رحيل اللاعب في الشتاء، ولا حتى في الصيف المقبل.





وأضاف التقرير، أن الكلاسيكو ستكون فرصة للاعب من أجل إبراز إمكاناته وتقديم أداءً مقنعًا، ليس فقط لمدربه رونالد كومان، بل لجزء كبير من جماهير برشلونة.





ولم يقدم اللاعب أوراق اعتماده تحت قيادة كومان حتى الآن، وانتهى به الأمر بالتواجد على مقاعد البدلاء أمام

فرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا.





ويواجه جريزمان صاحب الـ29 عاما، صعوبات في فرض اسمه على التشكيل الأساسي للفريق، إلا أنه يحظى بدعم مجلس الإدارة بالكامل.



