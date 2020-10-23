التفاصيل الكاملة في ملف رحيل جريزمان عن برشلونة
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:59 م
الفجر الرياضي
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أشارت بعض التقارير الصحفية الفرنسية، اليوم الجمعة، إلى مستقبل أنطوان جريزمان نجم منتخب الديوك وبرشلونة الإسباني مع فريقه وحقيقة رحيله عن البرسل.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن برشلونة لا يفكر في رحيل اللاعب في الشتاء، ولا حتى في الصيف المقبل.
وأضاف التقرير، أن الكلاسيكو ستكون فرصة للاعب من أجل إبراز إمكاناته وتقديم أداءً مقنعًا، ليس فقط لمدربه رونالد كومان، بل لجزء كبير من جماهير برشلونة.
ولم يقدم اللاعب أوراق اعتماده تحت قيادة كومان حتى الآن، وانتهى به الأمر بالتواجد على مقاعد البدلاء أمام
فرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا.
ويواجه جريزمان صاحب الـ29 عاما، صعوبات في فرض اسمه على التشكيل الأساسي للفريق، إلا أنه يحظى بدعم مجلس الإدارة بالكامل.
يذكر ان الفترة الأخيرة شهدت أنباء برغبة برشلونة وجريزمان في الانفصال، في ظل عدم تقديم اللاعب للمستويات التي كان يقدمها في أتلتيكو مدريد، وحاجة البرسا للأموال لضم مهاجم جديد لتعويض رحيل لويس سواريز.
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