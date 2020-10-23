مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة

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ظهر عدد كبير من الفنانين في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

برفقة زوجاتهم، وذلك خير دليل على أن الزوجة هي الداعم الأساسي الأول لكل رجل في نجاحه.



ظهر الفنان أحمد السقا برفقة زوجته الإعلامية مها الصغير، وتألق هنيدى ببدلة باللون الأسود، وارتدت زوجته فستان طويل باللون الفوشيا وارتدت فوقه جاكيت بدلة باللون الأسود، وأثارت إطلالتها جدلًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا تلك الإطلالة بأنها غير موفقة.



وظهر الفنان محمد فراج برفقة خطيبته الفنانة بسنت شوقي، وارتدى "فراج" بدلة باللون الأسود، وارتدت بسنت فستان جريء باللون الأخضر، فبدى لامعًا من أعلى ومرصعًا بالفصوص، به فتحة ساق كبيرة من الأمام.



كما ظهر الفنان خالد الصاوى برفقه زوجته مى كُريم، وظهر خالد ببدلة باللون الأسود، وارتدت زوجته فستان كط طويل باللون الأحمر.



كما ظهر الفنان آسر ياسين مع زوجته وولديه، وارتدي آسر ببدلة باللون الأسود، ونألقت زوجته بفستان من نفس اللون.



كما ظهر الفنان أحمد داوود برفقة زوجته الفنانة علا رشدي، وارتدى أحمد بدلة باللون الأسود، وتألقت علا بفستان كب طويل باللون الأصفر، به فتحة ساق كبيرة من الأمام.



وظهر الفنان محمد الشرنوبي برفقة زوجته راندا رياض، وتألق الشرنوبي ببدلة سوداء، وظهرت زوجته بفستان كب باللون الأبيض.



و ظهرت الفنانة آيتن عامر برفقة زوجها المصور محمد عز العرب، حيث ظهرت وهي مرتدية فستانًا باللون الذهبي، وارتدى زوجها بدلة سوداء اللون وببيونة نفس اللون.





وظهرت الفنانة جومانا مراد برفقة زوجها، وبدت بفستان كط طويل باللون الأخضر، وارتدى زوجها بدلة سوداء

