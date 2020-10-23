مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

ظهر عدد كبير من الفنانين في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
برفقة زوجاتهم، وذلك خير دليل على أن الزوجة هي الداعم الأساسي الأول لكل رجل في نجاحه.

ظهر الفنان أحمد السقا برفقة زوجته الإعلامية مها الصغير، وتألق هنيدى ببدلة باللون الأسود، وارتدت زوجته فستان طويل باللون الفوشيا وارتدت فوقه جاكيت بدلة باللون الأسود، وأثارت إطلالتها جدلًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا تلك الإطلالة بأنها غير موفقة.

وظهر الفنان محمد فراج برفقة خطيبته الفنانة بسنت شوقي، وارتدى "فراج" بدلة باللون الأسود، وارتدت بسنت فستان جريء باللون الأخضر، فبدى لامعًا من أعلى ومرصعًا بالفصوص، به فتحة ساق كبيرة من الأمام.

كما ظهر الفنان خالد الصاوى برفقه زوجته مى كُريم، وظهر خالد ببدلة باللون الأسود، وارتدت زوجته فستان كط طويل باللون الأحمر.

كما ظهر الفنان آسر ياسين مع زوجته وولديه، وارتدي آسر ببدلة باللون الأسود، ونألقت زوجته بفستان من نفس اللون.

كما ظهر الفنان أحمد داوود برفقة زوجته الفنانة علا رشدي، وارتدى أحمد بدلة باللون الأسود، وتألقت علا بفستان كب طويل باللون الأصفر، به فتحة ساق كبيرة من الأمام.

وظهر الفنان محمد الشرنوبي برفقة زوجته راندا رياض، وتألق الشرنوبي ببدلة سوداء، وظهرت زوجته بفستان كب باللون الأبيض.

و ظهرت الفنانة آيتن عامر برفقة زوجها المصور محمد عز العرب، حيث ظهرت وهي مرتدية فستانًا باللون الذهبي، وارتدى زوجها بدلة سوداء اللون وببيونة نفس اللون.


وظهرت الفنانة جومانا مراد برفقة زوجها، وبدت بفستان كط طويل باللون الأخضر، وارتدى زوجها بدلة سوداء
مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة
مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة
مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة
مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة
مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة
مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة
مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة
مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة
مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة
مشاهد رومانسية من حفل افتتاح مهرجان الجونة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون الأعلي أبي

أخبار تهمك

أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ 37 دقيقة

تعليق ناري لـ "أديب" على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB"

منذ 40 دقيقة

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عمرو أديب عن هدف حسين الشحات: "جاب تمنه"

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

موسيماني يطلب رحيل بادجي وضم مهاجم سوبر

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

أول قرار من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

"عشان لازم نكون مع بعض" شعار رفعه كابلز الوسط الفنى فى الجونة السينمائي.. محمد هنيدى أبرزهم

شاهد بالصور.. مي عمر بين الإطلالات البريئة والجريئة

"كابلز" بإطلالات موفقة يخطفون الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

"مين أحلى"..شاهد أبرز الـ"كابلز" في مهرجان القاهرة السينمائي

"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي

رغم اكتساح اللون الأسود.. نجمات اعتمدن على الأحمر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:36 م

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»