بتروجت يواجه شبابة لإكتشاف نجوم جدد استعداداً للقسم الثاني

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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 قرر مجلس اداره نادي بتروجت بقياده ابراهيم رمضان دمج قطاع الناشئين مع الفريق الاول لكره القدم ، لمواصله تصعيد مواهب جديده لتكون اضافه للفريق بالموسم المقبل، بالقسم الثاني.

وأكد علاء عبد العال المدير الفني لبتروجت أن قطاع الناشئين به كنز لاعبين ولابد من اكتشافه واعطائه فرص حقيقيه، مشسراً أنه جاري التنسيق علي عمل مباريات وديه ، تبدأ من يوم الاثنين القادم بمباراه بين فريق ٩٩ و ٢٠٠١ ناشئين بتروجت لتقييم واكتشاف المواهب الموجوده وكذلك المرشحه ليتم تسجيلها بالنادي خلال الفتره الحاليه .

وفشل بتروجت مؤخراً في العودة مجدداً للدوري الممتاز، عقب تأهل سيراميكا، عن المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني.

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