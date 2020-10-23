استعدادات انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب في البحر الأحمر (فيديو)



وأشار "حنفي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن المحافظة انتهت من كافة الاستعداد لانطلاق انتخابات مجلس النواب، موضحا أنه كان حريص على توفير مكان مناسب لانتظار الناخبين، ويطبق فيه التباعد الاجتماعي.



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وكان وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى المصريين قبيل تطلاق انتخابات مجلس النواب غدا السبت، قائلا: "جاء دوركم لتدلوا بأصواتكم، وتقفوا أمام اللجان من اجل الاقتراع من اجل مصر ولمصر".



وأضاف "إبراهيم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، "انزلوا صوتكم هيوصل"، مشيرًا إلى أن الشباب هم حاضر مصر ومستقبلها، موجها رسالة للشباب، قائلا: "أنتم عدة هذا الوطن وعتاده.. انزلوا بكثافة وشاركوا في صناعة مستقبلكم".



وأشار إلى أنه يجب أن نظهر للعالم أننا أصحاب حضارة، وأن الشباب هم القادمون في هذا البلد، لافتا إلى أن المرأة المصرية نصف المجتمع، ونزولها الانتخابات يملىء اللجان حيوية.



باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.



وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.



وناشد محافظ الجيزة المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات، قائلًا "الانتخابات في مجلس الشيوخ كانت مشرفة ونأمل تكرار هذا الأمر في انتخابات النواب، وأن ينزل المواطنين لأداء واجبهم".

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة بها 76 لجنة مركزية و109 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار 6 مرشحين من إجمالي 35 مترشح.