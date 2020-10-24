أيتن عامر في لقاء مع بوسي شلبي على الريد كاربت في افتتاح مهرجان الجونة

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انطلق مهرجان الجونة السينمائي منذ قليل في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.



ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو مع الفنانة أيتن عامر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت أيتن عامر، باطلالة من فستان باللون الذهبي، وأجرت حوار مع بوسي شلبي، يذاع قريبًا على قناة المحور الفضائية.



يتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.



يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.



