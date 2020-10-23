الأهلي يقهر الوداد في الشوط الأول بثنائية مروان والشحات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:47 م
حسين الشحات
حسين الشحات
علي نبوي
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أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام الوداد المغربي متقدما بهدفين دون رد، وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بداية المباراة كانت سريعة من جانب الوداد حيث سدد كاسونجو كازادي كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي في أول المحاولات الهجومية للضيوف.

ونجح مروان محسن مهاجم النادي الأهلي في إحراز هدف المارد الأحمر الأول في الدقيقة 7 بعدما تلقى تمريرة رائعة من عمرو السولية وضعها داخل الشباك لكنه انتظر قرار الحكم بعدما لجأ إلى تقنية الفيديو المساعد "فار" لاحتساب الهدف.
بعد الهدف الأول الذي سجله مروان محسن أتيحت لكلا الفريقين أكثر من فرصة حيث سدد جونيور أجاي كرة قوية أبعدها ببراعة أحمد رضا التنكاوتي حارس مرمى الوداد، ليرد بديع أوك بتصويية قوية لكن كرته علت عارضة محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول نجح حسين الشحات في إحراز هدف الأهلي الثاني بطريقة رائعة بعدما رواغ يحيى عطية الله مدافع الوداد مرتين متتاليتين ويضع الكرة داخل الشباك.

بعد الهدف الثاني أتيحت فرصة للمارد الأحمر من أجل تعزيز التقدم في الدقيقة 32 لكن تصويبة محمد مجدي "أفشة" من ضربة حرة مباشرة أبعدها أحمد رضا تكناوتي حارس مرمى الضيوف ببراعة وأفسد محاولة حمراء أخرى.

ولم تشهد باقي الدقائق أي هجمات خطيرة على أي مرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

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مروان محسن دوري أبطال افريقيا حسين الشحات الوداد الأهلي

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