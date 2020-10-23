حارس الدخان على رادار الداخلية وبتروجت

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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أصبح أحمد عمر حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقيه للدخان، على رادار فريقا الداخلية وبتروجت، لتدعيم صفوفهما استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني.

حيث يسعى كلا من بتروجيت والداخلية هو الآخر، لضم الحارس والاستفادة من خدماته وذلك لما ظهر به من مستوي جيد هذا الموسم مع نادي الشرقية للدخان. 

وقال فارس رمضان وكيل اللاعبين أن هناك أيضا نادي في الدوري الممتاز يراقب الحارس ويدرس ضمه عقب تألقة هذا الموسم، ولفت انظار العديد من الاندية. 

أحمد عمر حارس مرمي الشرقية للدخان يقبل قدم والدته بعد الصعود للممتاز (ب)، وكان اللاعب قد انتقل الي نادي الشرقية للدخان في بداية هذا الموسم انتقال حر، وكان قد لعب لنادي الداخلية ونادي اف سي مصر من قبل. 

وخاض اللاعب 22 مباراة هذا الموسم مع الفريق، استطاع من خلالها الحفاظ على شباكه 12 مرة، والفضل في كل هذا التألق بعد المولى عز وجل ودعاء عائلتي وزوجتي الي مدربه احمد فوزي مدرب حراس الفريق، وحارس مرمى الأهلي الأسبق.

وكان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان قد احتفلوا منذ ايام قليلة بصعود الفريق الي دوري القسم الثاني، وذلك بعد غياب دام لأربع سنوات.

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