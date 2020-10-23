خسائر أسبوعية في أسعار النفط بالختام و"نايمكس" أقل من 40 دولار





حققت أسعار النفط خسائر أسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، ليصبح خام نايمكس الأمريكي أقل من 40 دولار.





وكشفت بيانات "بيكر هيوز" عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي.





وكانت أسعار النفط ارتفعت خلال التعاملات بعد أن أشارت روسيا إلى إمكانية تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مع أوبك مع استمرار أزمة كورونا.





وأضاف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين": "لا نستبعد الاحتفاظ بالقيود الحالية على الإنتاج، وعدم رفعها في الوقت المخطط مسبقاً، إذا لزم الأمر فيمكننا اتخاذ قرار بمزيد من التخفيضات، لكننا لا نرى حاجة لهذا حتى الآن".





ومن المقرر أن تبدأ مجموعة "أوبك+" بتقليص وتيرة خفض الإنتاج تدريجياً بداية من يناير/كانون الثاني لنحو 5.7 مليون برميل يومياً مقارنة بتخفيضات بنحو 7.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.





في حين ضغطت مخاوف بشأن تعافي الطلب على الخام لتسجل أسعار النفط خسائر أسبوعية لأول مرة في 3 أسابيع بنحو 3 بالمائة.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.9 بالمائة إلى 39.85 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.7 بالمائة إلى 41.73 دولار للبرميل.