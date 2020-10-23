دا جمال محتاج ترجمة.. ريم مصطفي تريند تويتر والجمهور يعلق

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنانة ريم مصطفي، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد ظهورها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بفستان مميز مما أظهر جمالها وأنوثتها.

وتداول بعش رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور لها، وجائت أبرز التعليقات "دا جمال محتاج ترجمة"، وعلق أخر:" خطفتي قلوبنا".

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

يذكر أن مهرجان "الجونة" هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.


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