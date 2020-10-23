رسميًا.. طارق الصاوي مديرا فنيا للزرقا

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قرر مجلس إدارة نادي الزرقا، برئاسة سمير موسى، تعيين طارق الصاوي، المدير الفني السابق لبورفؤاد، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالزرقا.



كما تقرر أن يتولى محمد حسن مهمة المدرب العام، ومن المقرر أن تنطلق فترة إعداد فريق الزرقا، غداً السبت، بمشاركة جميع اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة.



وضم الزرقا مؤخراً، أكثر من لاعب أبرزهم عبده رجب، مدافع دمياط وشربين السابق.