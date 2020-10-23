الإعلامي خالد صلاح مع زوجته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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ظهر الإعلامي خالد صلاح، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وذلك انطلاقا مع دورته الرابعة.



وكان خالد صلاح مع زوجته شيريهان أبو الحسن والتي اعتمدت على فستان أخضر اللون وطويل متألق شعر ملموم.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.