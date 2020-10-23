زيدان يوجه رسالة هامة للاعبي ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يعيش فترة صعبة للغاية على الصعيدين المحلي والأوروبي ويأتي ذلك قبل ساعات من كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي برشلونة غدًا السبت.





وكان ريال مدريد قد خسر على يد قادش بهدف نظيف في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني قبل أن يتلقى خسارة قاسية بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على يد شاختار دونيتسك الأوكراني في إفتتاح مشواره في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال الصحفي إيدو أجيري المقرب من ريال مدريد:"زيدان اليوم لديه اجتماع مع لاعبي الملكي، ولاعبو الفريق كانوا يتوقعون أن يكون الاجتماع مفصّلًا لكن إجتماع زيدان مع لاعبيه استغرق دقيقتين فقط".





وأضاف:"كانت هناك رسالتان من جانب زيدان إلى لاعبيه أثناء الإجتماع، مفاداها (يجب أن نطوي صفحة المباراة السابقة، ويوم السبت هناك مباراة أخرى)".





واختتم إيدو أجيري تصريحاته قائلاً:"لم يُشِر زيدان أثناء الإجتماع إلى مباراة شاختار وكان يفكّر وكان تركيزه فقط منصب على مباراة كلاسيكو الأرض لكن اللاعبون شاهدوا مدربهم مع معنويات منخفضة وفي حالة من الإحباط".



