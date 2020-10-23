لهذا السبب.. دينا الشربيني تريند تويتر

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تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني، تريد موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر" وذلك بعد نشر زوجها المطرب عمرو دياب صورة لـ بطلة كليب أغنيته الجديدة "أهه أهه".



في سياق متصل، نشر الهضبة عمرو دياب، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها فتاة بملابس جريئة على البحر، دون أن يشير في التعليق إلى هوية تلك الفتاة.



حيث وظهرت الفتاة بملابس جريئة على البحر، ليدخل جمهور ومتابعو عمرو دياب، في حالة جدل وتساؤلات حول هية الفتاة، التي من المرجح أن تكون موديل كليبه الجديد "أهه أهه" المنتظر طرحه قريبًا.



من جهة أخرى، حقق برومو اغنية اهه اهه للهضبة عمرو دياب 563،201 مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد يومين من طرحها وتصدرت تريند يوتيوب ومن المقرر طرحها خلال الايام القليلة القادمة.

