بعد 30 دقيقة.. الأهلي يضرب شباك الوداد بثنائية مروان والشحات

لا يزال الأهلي متقدما على الوداد المغربي بهدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ونجح مروان محسن مهاجم النادي الأهلي في إحراز هدف المارد الأحمر الأول في الدقيقة 7 بعدما تلقى تمريرة رائعة من عمرو السولية وضعها داخل الشباك لكنه انتظر قرار الحكم بعدما لجأ إلى تقنية الفيديو المساعد "فار" لاحتساب الهدف.





بعد الهدف الأول الذي سجله مروان محسن أتيحت لكلا الفريقين أكثر من فرصة حيث سدد جونيور أجاي كرة قوية أبعدها ببراعة أحمد رضا التنكاوتي حارس مرمى الوداد، ليرد بديع أوك بتصويية قوية لكن كرته علت عارضة محمد الشناوي.





وفي الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول نجح حسين الشحات في إحراز هدف الأهلي الثاني بطريقة رائعة بعدما رواغ يحيى عطية الله مدافع الوداد مرتين متتاليتين ويضع الكرة داخل الشباك.





ومع مرور 30 دقيقة من عمر المباراة لا يزال الأهلي متقدما بهدفين دون رد سجلهما كلا من مروان محسن وحسين الشحات.



