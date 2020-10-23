الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن حقيقة ما تردد بشأن احتمالية تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر يوم 6 نوفمبر المقبل، بعد طلب نادي الزمالك المصري.













وقال المصدر في تصريحات صحفية: "لا نية لدى جهاز الكاف لتأجيل النهائي، على الأقل حتى اللحظة الحالية، مشيرا إلى أن ما حدث في النسخة الحالية كان غريبا بالفعل، تأجلت العديد من المباريات، و تم تأخير موعد نصف النهائي، وبعدها حدثت أمور أخرى من قبيل اجتياح كورونا للاعبي الرجاء".





وأضاف: "استحال على بطل المغرب مواجهة الزمالك في الموعد المحدد يوم السبت المقبل، واليوم نسمع عن رغبة البعض تأجيل النهائي، وهذا ليس ممكنا وليس متاحا".





وأشار : "أي اجتهاد سيكون له انعكاس سلبي على روزنامة النسخة المقبلة. النهائي سيلعب يوم 6 نوفمبر؛ لأن هناك أجندة دولية تهم مباريات المنتخبات في تصفيات أمم أفريقيا ومستحيل تأخير نهائي دوري الأبطال عن موعده".





وأختتم: "الأمور حسمت. لو تعرض أي فريق لضربة جديدة من كورونا سيكون بمقدوره دعم قائمته بـ3 ناشئين. ينبغي أن تنتهي الأمور وفق ما تم التخطيط له وتحديده سابقا".





ويذكر أن الزمالك، قد أرسل خطابا للكاف، يلتمس فيه تأجيل النهائي، ضمانا لتكافؤ الفرص بين الناديين اللذين سيخوضان المواجهة.



