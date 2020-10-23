عاجل - الأهلي يسجل هدفًا عالميًا في شباك الوداد عبر حسين الشحات
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:27 م
علي نبوي
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سجل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القد بالنادي الأهلي هدف عالمي في مرمى الوداد المغربي وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتلقى الشحات مرة بينية رائعة من زميله أليو ديانج في الدقيقة 26 ليراوغ مدافع الوداد يحيى عطية الله مرتين متتاليتن ويضع الكرة داخل الشباك مسجلا هدف عالمي للنادي الأحمر والثاني للأهلي في المباراة.
وكان مروان محسن قد نجح في إحراز الهدف الأول للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.
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