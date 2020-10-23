شاهد.. بوسي شلبي وياسمين صبري ولميس الحديدي على الريد كاربت

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انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.



ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جمعتها بالفنانة ياسمين صبري، والإعلامية لميس الحديدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.



يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.



