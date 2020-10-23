خالد أنور يتألق بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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حضر الفنان خالد أنور، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة لهذا العام.



وظهر خالد أنور، على الريد كاربت ببدلة متألقة، وقميص أسود اللون.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.