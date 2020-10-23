"اتحاد المستثمرين" يطالب بمراجعة أسعار الغاز للمصانع لتمكينها من المنافسة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
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طالبت ياسمين خميس، الرئيس الشرفي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ضرورة مراجعة أسعار الغاز للمصانع، بما يمكنها من الاستمرار والمنافس، مؤكدة على أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز وضعية الصناعة المصرية؛ لجعلها قاعدة انطلاق للتصدير، ووضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات، وذلك بالتسليم بأمرين مهمين، أولهما أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية، وأن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة.


وتابعت: "ثانيهما، حتمية زيادة الصادرات، بتمكين الصناعة المصرية من النجاح، وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة، كما أثنت خميس علي جهود الحكومة المتحققة في هذه المجالات".

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير المالية، محمد معيط ، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، برئاسة الدكتور محرم هلال، وبحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات رجال الأعمال، وأحمد كوچك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.

وأشادت خميس، بالقرارات الفورية التي اتخذها وزير المالية، لتذليل العقبات التي تواجه الصناع والمستثمرين، ومنها اللجنة الدائمة التي دعا إليها، والتي تضم ممثلين عن الوزارة واتحاد المستثمرين، مشيرةً إلى ضرورة مراجعة أسعار الغاز للمصانع، بما يمكنها من الاستمرار والمنافسة، والقدرة على التصدير، وكذلك ضرورة تفعيل برامج المساندة التصديرية، تشجيعاً للصناعة الوطنية.

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