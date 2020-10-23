"بفستان غريب"..زينب غريب في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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حضرت الفنانة زينب غريب، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والتي شاركت في حكاية "ضي القمر" مع كندة علوش، وفي مسلسل "100 وش".



وارتدت زينب غريب فستان غريب حيث آثار الجدل،، وهو فستان كاب باللون البينك الداكن واعتمدت على تسريحة شعر ملمومة.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.