أسعار الذهب تسجل خسائر أسبوعية بختام الجلسة متقلبة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:22 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استطاعت أسعار الذهب الأرتفاع بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، لكنها لم تستطع النجاة من تحقيق الخسائر الأسبوعية.


وشهدت أسعار المعدن الأصفر جلسة متقلبة مع ترقب المستثمرون لصفقة التحفيز وانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وصرحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بأن المحادثات بشأن صفقة التحفيز الأمريكية تسير بشكل جيد.

ومن ناحية أخرى، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن الاتهامات المتبادلة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال المناظرة الأخيرة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 20 شهراً.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.03 بالمائة ليصل إلى مستوى 1905.20 دولار للأوقية، لكنه سجل خسائر أسبوعية هامشية بلغت 0.06 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 1902.45 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 92.80.

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