عاجل - الأهلي يضرب شباك الوداد بالهدف الأول

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إحراز الهدف الأول في مرمى الوداد المغربي، وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وفي الدقيقة 3 مرر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي تمريرة رائعة إلى مروان محسن الذي تسلمها بطريقة متقنة ووضع الكرة داخل الشباك معلنا فرحة أولى للمارد الأحمر في اللقاء.





وأطلق الحكم صافرة اعتماد الهدف الأول للمارد الأحمر بعد اللجوء إلى تقنية الفار ليتقدم الأهلي مبكرا.



