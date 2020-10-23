هل ستتكرر عاصفة التنين.. الأرصاد تجيب







وأشارت "شاكر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه مازال مبكرا على ارتداء الملابس الشتوية، معلقة: "أمامنا شهرين على ارتداء اللبس التقيل"، منوهة بأن موجة الطقس السيىء التي تعرضت لها البلاد في مارس 2020 لم تحدث منذ 1994.



وأضافت أنه حتى الآن لم نرصد موجة تشبه لحالة الطقس السيىء التي تعرضت لها البلاد في مارس، منوهة بأن هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة مساء اليوم ستبدأ على غرب القاهرة، وقد تستمر غدا وبعد غد، وستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.



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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 24 أكتوبر 2020.



طقس السبت نهارًا



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.



- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة مثيرة للأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



طقس السبت ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى.

- فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والبحيرة، كفر الشيخ...



- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية؛ الإسكندرية...

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية من القناة؛ دمياط، بورسعيد....

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر المتوسط يتزامن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.





قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر مازالت تشهد فصل الخريف وهو مستمر حتى يوم 20 ديسمبر، حيث أن بداية فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر.