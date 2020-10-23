اتحاد محامي مصر يطالب "التضامن" بتشديد الرقابة على نشاطات الجمعيات الأهلية

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قال عبد المنعم عبدالرحمن نوح، رئيس اتحاد محامين ومحاميات مصر، إن بعض الجمعيات الأهلية تقوم بأعمال مشبوهة وتمثل عائقا أمام الفقراء ومحدودي الدخل.



طالب رئيس اتحاد محامين مصر خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة تشديد الرقابة على نشاط هذه الجمعيات التي تستغل حاجة وعجز المواطنين.



تابع عبد المنعم، الغرض من إنشاء الجمعيات الأهلية هي مساعدة المواطنين المحتاجين وهذا لم يحدث، فأصبحت تمثل عبء على الدولة لأنها تعطي المواطنين قروضا بشروط تعجيزية بهدف التربح من آلامهم وأوجاعهم.



وقال محمود عبدالهادي خلف الله، أحد أهالي بولاق الدكرور، إن بعض الجمعيات الأهلية تطلب 5 ضامنين للشخص الذي يتقدم للحصول على قرض من خلالها.



وتابع محمود عبدالهادي، أن الـ5 أشخاص يضمنون بعضهم بعضا، فإذا سقط أو تعثر أحدهم عن سداد أحد الأقساط، يتم الإبلاغ ورفع قضية على الـ5 ضامنين.



وأضاف: "الجمعية الأهلية تطلب 3 ضامنين على الأقل، بالإضافة إلى أنها قد توفر ضامنين بمعرفتها، حتى يتم إعطاء القرض للعميل، وهو الأمر الذي يهدد كثير من السيدات التي تحصل على قروض".



وأردف محمود عبدالهادي أنهم يقومون بجمع توكيلات من أجل رفع قضية ضد تلك الجمعيات، لمساعدة السيدات والرجال الذي حصلوا على قروض، ببطلان الأوراق وإجراءات الحصول على القروض، لأن الجمعيات لها شروط قاسية تتسبب في سجن الحاصلين على قروض.



وأوضح أنه في حالة عدم دفع أحد الأشخاص لقسط واحد، يتم الإبلاغ والمطالبة بحبس الـ5 ضامنين الآخرين، وكأنهم لم يدفعوا أقساطهم جميعا.



ولفت إلى أن الـ5 أشخاص يضمنون بعضهم بعضا، فإذا سقط أو تعثر أحدهم عن سداد أحد الأقساط، يتم الإبلاغ ورفع قضية على الـ5 ضامنين.



وأضاف: "الجمعية الأهلية تطلب من 3 إلى 5 ضامنين للرجل أو السيدة المتقدمة للحصول على قرض من الجمعية الأهلية، من أجل الحصول على قرض، وهو الأمر الصعب على العميل، وفي حالة عدم توفر الـ5 ضامنين قد تقوم الجمعية بتوفير 2 ضامنين".



وأردف محمود عبدالهادي، أن هناك جمعيات أهلية تقدم قروضا، تقوم بعمل إعلانات على القنوات الفضائية وهو ما يعطي مصداقية للأهالي، بالرغم من أن هذا الأمر مخالف للقانون، وهو يمثل سلب ونهب للأهالي.



