اتحاد محامي مصر يطالب "التضامن" بتشديد الرقابة على نشاطات الجمعيات الأهلية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال عبد المنعم عبدالرحمن نوح، رئيس اتحاد محامين ومحاميات مصر، إن بعض الجمعيات الأهلية تقوم بأعمال مشبوهة وتمثل عائقا أمام الفقراء ومحدودي الدخل.

طالب رئيس اتحاد محامين مصر خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة تشديد الرقابة على نشاط هذه الجمعيات التي تستغل حاجة وعجز المواطنين.

تابع عبد المنعم، الغرض من إنشاء الجمعيات الأهلية هي مساعدة المواطنين المحتاجين وهذا لم يحدث، فأصبحت تمثل عبء على الدولة لأنها تعطي المواطنين قروضا بشروط تعجيزية بهدف التربح من آلامهم وأوجاعهم.

وقال محمود عبدالهادي خلف الله، أحد أهالي بولاق الدكرور، إن بعض الجمعيات الأهلية تطلب 5 ضامنين للشخص الذي يتقدم للحصول على قرض من خلالها.

وتابع محمود عبدالهادي، أن الـ5 أشخاص يضمنون بعضهم بعضا، فإذا سقط أو تعثر أحدهم عن سداد أحد الأقساط، يتم الإبلاغ ورفع قضية على الـ5 ضامنين.

وأضاف: "الجمعية الأهلية تطلب 3 ضامنين على الأقل، بالإضافة إلى أنها قد توفر ضامنين بمعرفتها، حتى يتم إعطاء القرض للعميل، وهو الأمر الذي يهدد كثير من السيدات التي تحصل على قروض".

وأردف محمود عبدالهادي أنهم يقومون بجمع توكيلات من أجل رفع قضية ضد تلك الجمعيات، لمساعدة السيدات والرجال الذي حصلوا على قروض، ببطلان الأوراق وإجراءات الحصول على القروض، لأن الجمعيات لها شروط قاسية تتسبب في سجن الحاصلين على قروض.

وأوضح أنه في حالة عدم دفع أحد الأشخاص لقسط واحد، يتم الإبلاغ والمطالبة بحبس الـ5 ضامنين الآخرين، وكأنهم لم يدفعوا أقساطهم جميعا.

ولفت إلى أن الـ5 أشخاص يضمنون بعضهم بعضا، فإذا سقط أو تعثر أحدهم عن سداد أحد الأقساط، يتم الإبلاغ ورفع قضية على الـ5 ضامنين.

وأضاف: "الجمعية الأهلية تطلب من 3 إلى 5 ضامنين للرجل أو السيدة المتقدمة للحصول على قرض من الجمعية الأهلية، من أجل الحصول على قرض، وهو الأمر الصعب على العميل، وفي حالة عدم توفر الـ5 ضامنين قد تقوم الجمعية بتوفير 2 ضامنين".

وأردف محمود عبدالهادي، أن هناك جمعيات أهلية تقدم قروضا، تقوم بعمل إعلانات على القنوات الفضائية وهو ما يعطي مصداقية للأهالي، بالرغم من أن هذا الأمر مخالف للقانون، وهو يمثل سلب ونهب للأهالي.

أخبار تهمك

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي

منذ أقل من ساعتين

3 مرشحون لخلافة سمير كمونة في جمهورية شبين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بلاغ ضد مرتضي منصور وابنته أميرة لتزويرهما ٦٠٠ توكيل قضائي

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يسعى لضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - موسيماني يحدد مهاجم الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعاملات على أسهم أكبر بنك مدرج بها

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة الطقس السيئ (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 22 ساعة

خالد الغندور يعتذر لجماهير الرجاء المغربي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:06 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

07:00 م

تصريح مهم من الصحة العالمية عن إصابات كورونا في مصر (فيديو)

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»