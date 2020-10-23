وكيل أوزيل يهاجم أرتيتا.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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هاجم إيركوت سوجوت وكيل أعمال الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق اللندني، اليوم الجمعة، موضحا أن موكله يستحق أن يتلقى تفسيرا حول استبعاده من قائمة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سوجوت في تصريحات لقناة "إي إس بي إن": "جماهير أرسنال تستحق أن تعرف الأسباب بصدق، وليس ما يقوله أرتيتا بأنه لم ينجح في إخراج أفضل ما لدى أوزيل، أنت لم تفعل ذلك، أنت فشلت في أن تكون عادلا وصادقا وأن تعامل شخصا باحترام وهو لديه عقد وولاء طوال الوقت".

وتابع: "كل شخص خارج النادي يعلم جيدا أنه لم يتم معاملته بإنصاف، لم يعطوه الفرص لإظهار إمكانياته هذا الموسم، إذا كان لازال متعاقدا مع النادي، فاللاعب لابد أن يكون لديه إمكانية البقاء والمحاربة على مكانه في الفريق، لكن أوزيل لم يحصل على تلك الفرصة".


يذكر أن آخر مباراة خاضها أوزيل، تعود إلى شهر مارس الماضي.وكان أرتيتا قد ذكر خلال الاسبوع الجاري أن قراره بشأن اللاعب الألماني كان قرارا كرويا بحتا، وأنه في فشل في إخراج أفضل ما لدى أوزيل مع الفريق وذلك منذ أن تولى المسؤولية في ديسمبر من العام الماضي، وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري، وقال سوجوت إن اللاعب الألماني يستحق فرصة لإثبات نفسه.

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اوزيل الدوري الإنجليزي ارسنال

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