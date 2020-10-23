القبض على تاجر مخدرات بحوزته 55 كيس ستروكس بالمنيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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لقى ضباط مباحث مركز مغاغة شمال المنيا القبض على تاجر مخدرات بحوزته 55 كيس ستروكس قبل ترويجه علي عملائه.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مغاغة برئاسة المقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز ومعاونة الأول النقيب عبدالرحمن غزاوي من إلقاء القبض على تاجر مخدرات يدعي (ر.ق) 26 سنة ومقيم بندر مغاغة.

وتبين أن المتهم مسجل خطر وتم إلقاء القبض عليه في عدة قضايا إحراز مخدرات بقصد الإتجار.

وتم تحريز المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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