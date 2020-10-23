عقبة جديدة تُعطل رحيل «منبوذ الأهلي»





تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، حسم ملف الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





رحيل جيرالدو عن الأهلي





أصبح استمرار الجناح الأنجولي جيرالدو مؤكد مع النادي الأهلي، حتى نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد غلق باب القيد فى البرازيل عقب تلقيه عرضًا من أحد الفرق هناك.





ولم تُكلل مفاوضات رحيل جيرالدو إلى الدوري البرازيلي بالنجاح ليستقر جهاز الكرة على استمراره حتى نهاية بطولة دورى الأبطال خاصة وأنه مُقيد فى القائمة الإفريقية.





من جانبه اقترب جيرالدو من الرحيل للدوري المصري، على سبيل الإعارة بعد انتهاء بطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يساهم الأهلى فى دفع جزء من قيمة إعارة اللاعب.





الجدير بالذكر أن جيرالدو وضع شرطا للرحيل عن النادي الأهلي، يكمن في تلقيه نفس القيمة المادية التى يحصل عليها مع القلعة الحمراء، للموافقة على فكرة الخروج للإعارة.



