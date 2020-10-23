"أخلت بالاتفاق".. ترامب يعلق على تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة





قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إثيوبيا تلاعبت على اتفاق كان سينهي أزمة سد النهضة مع السودان ومصر ، وذلك خلال تصريحات صحفية بالبيت الأبيض بعد إعلان اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل.





وأضاف ترامب أنه أبلغ مصر بضرورة التوصل لحل ودي بشأن الخلاف على سد النهضة الإثيوبي.





وبحسب وكالة "رويترز"، فإن المسئولين السودانيين أكدوا لترامب على رغبتهم في التوصل لحل ودي بخصوص الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.





وأعرب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الجمعة، عن شكره لترامب، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





وقال حمدوك عبر حسابه على موقع "تويتر" "أشكُر الرئيس ترامب لتوقيعه اليوم الأمر التنفيذي لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".



