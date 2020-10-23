محمد فراج باللحية وزوجته بفستان شفاف في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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حرص الفنان محمد فراج على حضور خفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي يعد من المهرجانات الهامة التي تحدث في كل عام.



وظهر الفنان محمد فراج مع زوجته، وكان بلحية طويلة وبدلة سوداء غريبة، واعتمدت زوجته على ارتداء فستان أخضر به أثقاف يظهر ملامح جسدها.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.