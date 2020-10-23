"بفستان مفتوح "..إلهام شاهين على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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حرصت النجمة إلهام شاهين على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي يحرص على حضوره عدد كبير من الفنانين وينتظرونه من العام للآخر.

واعتمدت إلهام شاهين في ملابسها على فستان متأل ملئ بالمجوهرات اللامعة، ومفتوح من ناحية الصدر حيث أظهر ملامح جسدها وباللون الكشمير الفاتح.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
حرصت النجمة إلهام شاهين على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي يحرص على حضوره عدد كبير من الفنانين وينتظرونه من العام للآخر.

واعتمدت إلهام شاهين في ملابسها على فستان متأل ملئ بالمجوهرات اللامعة، ومفتوح من ناحية الصدر حيث أظهر ملامح جسدها وباللون الكشمير الفاتح.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
"بفستان مفتوح "..إلهام شاهين على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي
"بفستان مفتوح "..إلهام شاهين على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي

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