كورونا.. فرنسا تكسر حاجز المليون إصابة بالفيروس

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 298 حالةوفاة و42,032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في فرنسا ارتفع إلى مليون و41 ألفا و75 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 34,508 حالات وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأشارت الصحة الفرنسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة التي تتلقى العلاج داخل المستشفيات ارتفع إلى 15,008 حالات، من بينهم 2441 في حالة حرجة.

وبذلك أصبحت فرنسا سابع دولة على مستوى العالم تتخطى حاجز المليون حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا والأرجنتين وإسبانيا.

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