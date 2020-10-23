ماذا طلبت إنجي المقدم من إدارة مهرجان الجونة في دورته الرابعة؟

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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طلبت الفنانة إنجي المقدم خلال لقائها في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة أن يتم تكريم الفنان يحيي الفخراني والفنان صلاح السعدني على مشوارهم الفني الكبير، وذلك في الدورة المقبلة من المهرجان.

كما قالت أيضًا أن عام 2020 كان سعيدًا عليها، مُشيرة إلى أنها تعلم أن هذا التصريح سيُعرضها للانتقادات بشكل كبير، لكن هذا العام كان مبشرًا لها بشكل شخصي.


يشار أن آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "لعبة النسيان" بجانب دينا الشربيني، رجاء الجداوي، وأحمد داوود، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.منافسا لعدد من المسلسلات الرمضانية.

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