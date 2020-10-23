محمد موسى: الجمعيات الأهلية تتسبب في أزمات لآلاف الأسر المصرية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقضايا الغارمات لتيسير الأمور على السيدات الغارمات لإنهاء مشاكلهن، إلا أن بعض الجمعيات الأهلية تسببت في أزمة حقيقية للألاف من الأسر بسبب القروض التي تمنحها هذه الجمعيات.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الحقيقة مش فاهم يعني إيه جمعية خيرية بتطلب من السيدات اللى بتسعى للحصول على قرض لتجهيز بنتها للجواز، 4 و5 ضامنين ولازم يكونوا سيدات، يعني ايه جمعية لما يتأخر حد في القسط 10 أيام تطلب غرامة تأخير 40% من قيمة القسط، هو ده ما يبقاش ربا برضه ولا إحنا عايشين في كوكب تاني".

وتابع: "الحقيقة أن الأزمة دي منتشرة بشكل كبير في مصر، وبيعاني منها الآف السيدات، وده لأنه مفيش أي رقابة من وزارة التضامن اللي المفروض تضع الجمعيات الأهلية تحت الميكروسكوب، بعد أن وجه الرئيس السيسي بضرورة إنهاء أزمة الغارمات".

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