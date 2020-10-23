محمد موسى: الجمعيات الأهلية تتسبب في أزمات لآلاف الأسر المصرية

محمد موسى: الجمعيات الأهلية تتسبب في أزمات لآلاف الأسر المصرية
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:44 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها الدولة، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقضايا الغارمات لتيسير الأمور على السيدات الغارمات لإنهاء مشاكلهن، إلا أن بعض الجمعيات الأهلية تسببت في أزمة حقيقية للألاف من الأسر بسبب القروض التي تمنحها هذه الجمعيات.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الحقيقة مش فاهم يعني إيه جمعية خيرية بتطلب من السيدات اللى بتسعى للحصول على قرض لتجهيز بنتها للجواز، 4 و5 ضامنين ولازم يكونوا سيدات، يعني ايه جمعية لما يتأخر حد في القسط 10 أيام تطلب غرامة تأخير 40% من قيمة القسط، هو ده ما يبقاش ربا برضه ولا إحنا عايشين في كوكب تاني".
وتابع: "الحقيقة أن الأزمة دي منتشرة بشكل كبير في مصر، وبيعاني منها الآف السيدات، وده لأنه مفيش أي رقابة من وزارة التضامن اللي المفروض تضع الجمعيات الأهلية تحت الميكروسكوب، بعد أن وجه الرئيس السيسي بضرورة إنهاء أزمة الغارمات".