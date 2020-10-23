"ببيون سوداء"..أحمد رزق في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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حضر الفنان أحمد رزق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي حرص على حضوره عدد كبير من الفنانين والفنانات اللذان ارتدا ملابس متألقة وجريئة.



واعتمد أحمد رزق في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي على البدلة البيضاء والبيبيون السوداء.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.