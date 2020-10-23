إنجي علي في حوار مع لبلبة على الريد كاربت في افتتاح مهرجان الجونة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو مع النجمة لبلبة،وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأجرت إنجي علي، حوار مع لبلبة، عن هذه الدورة الإستثنائية، وتكريم الفنان خالد الصاوي.

وعبرت لبلبة عن سعادتها بهذه الدورة، والتنظيم الشديد، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتحدثت عن تكريم خالد الصاوي بأنه قيمة كبيرة، وتمنت له التوفيق، وعن آخر أعمالها قالت سيكون مفاجأة.

ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.



إنجي علي في حوار مع لبلبة على الريد كاربت في افتتاح مهرجان الجونة
إنجي علي في حوار مع لبلبة على الريد كاربت في افتتاح مهرجان الجونة

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