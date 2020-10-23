وزير الاتصالات يكشف تفاصيل انطلاق مبادرة بناة مصر الرقمية (فيديو)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:57 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
شيماء حسن
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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن التفاصيل المتعلقة بانطلاق مبادرة بناة مصر الرقمية التي تهدف إلى بناء كفاءات متخصصة للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وقال "طلعت" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الوزارة لتقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل الكتروني وهذا لن يتحقق إلا عن طريق الميكنة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن جميع مبادرات وزارة الاتصالات تستهدف 100 ألف شاب للنهوض بهذا القطاع في كافة تخصصاتها، فيما تستهدف مبادرة بناة مصر 1000 شاب من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحسابات من مختلف الجامعات المتفوقين.

وتابع "سيتفرغ الشباب لمدة عام كامل، يتم خلالها تقديم دورات تدريبية لهم ليحصل الشباب على درجة الماجستير من احدي الجامعات الدولية المرموقة وشهادة من أحد الشركات العالمية الكبرى".

وكان أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة "بُناة مصر الرقمية" بهدف بناء كفاءات متخصصة يُمكن لها أن تنهض وتثرى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وذلك بعد أن يتم صقلها بمجموعة من المهارات المتكاملة والتى تشمل المهارات التقنية والعملية واللغوية والشخصية؛ بما يساهم في سد الفجوات المهنية، ومواجهة التحديات الخاصة بندرة الكفاءات الرقمية، والتأكد من توافر الخبرات التى تتطلبها الشركات المحلية والعالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن هذه المبادرة لن يتأتى لها النجاح إلا بمشاركة كافة عناصر المجتمع المعلوماتى لبناء قدرات الشباب بشكل متميز.

جاء ذلك خلال كلمة عمرو طلعت التى ألقاها خلال فعاليات الندوة التعريفية عن مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتى نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور رؤساء وممثلى الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة الى المجتمع الأكاديمى وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتكامل مع شركائها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبادرات بناء القدرات، ولتقديم المبادرة الى مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوضيح أهدافها نحو تمكين الجيل القادم من الشباب المصري ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.

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